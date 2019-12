Questa edizione si è svolta nella splendida cornice della reggia di Venaria a Torino, in occasione della quale sono stato eletto miglior Videografo Italiano 2019. I miei lavori sono stati valutati da un prestigioso giudice internazionale, Sandeep Singh, noto videomaker londinese che ha aperto la strada della cinematografia nel mondo dei matrimoni, il cui team di lavoro è stato coinvolto nei matrimoni indiani più lussuosi in Europa, Asia, Afirca, America ed Emirati Arabi Uniti.

Sandeep è anche noto per il suo lavoro di beneficenza in India, collaborando con ONG per i documentari sulla povertà infantile e la disuguaglianza di genere, in prima linea nella collaborazione con i cineasti di tutto il mondo per affrontare le questioni sociali attraverso l’arte del cinema.

Tra i premiati il fotografo di Melicucco