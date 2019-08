Un uomo di 70 anni, A.L.P, è rimasto ferito in modo a seguito della caduta da un’impalcatura. Secondo i primi riscontri, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione alla sua abitazione ed ha impattato violentemente a terra. Il fatto è accaduto a Piane Crati, centro del Cosentino, e l’anziano che è stato portato in elisoccorso in ospedale avrebbe riportato diverse ferite. Il velivolo è atterrato nella stadio della cittadina. L’anziano attualmente è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi.