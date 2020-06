Il territorio metropolitano di Reggio Calabria si arricchisce di una

nuova sede Cisl. Sita in Piazza Francesco Carbone, la sede di Palmi si

pone come avamposto di rappresentanza sindacale ed erogazione di

servizi per coloro i quali, nella fascia tirrenica, si trovano a

vivere le difficoltà oggettive e logistiche che nonostante tanto

impegno collettivo, continuano ad esistere nel nostro bellissimo

territorio metropolitano.

La sede di Palmi rappresenterà un centro permanente e qualificato per

la partecipazione di giovani, donne, pensionati, disoccupati,

lavoratori ed immigrati. La sfida della Cisl è quella di puntare,

attraverso uno sportello di prossimità ad un progetto di sviluppo

sostenibile in un territorio vulnerabile sotto l’aspetto occupazionale

e infrastrutturale ma che vanta una bella storia di cultura praticata.

I cittadini continueranno anche attraverso la presenza delle nostre

sedi ad incoraggiarsi a credere e scommettere su un possibile processo

di sviluppo che li veda protagonisti, grazie alla valorizzazione delle

vocazioni di una vasta area com’è quella della Piana.

Laddove ci sarà la voglia e lo spirito di far emergere le positività

del nostro territorio metropolitano, ci sarà sempre una casa Cisl

pronta ad aprire le proprie porte!