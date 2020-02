Riceviamo e pubblichiamo

Cari amici e amiche, come ognuno di voi sa, le condizioni delle strade che collegano Cittanova agli altri paesi della zona sono in condizioni pietose.

In particolare, la SP 33 che collega Cittanova a Rizziconi presenta buche ovunque ed interi tratti di strada dissestata che rendono un viaggio di pochi Km una vera e propria odissea.

Ciò comporta un costante rischio per la nostra sicurezza e questo non è accettabile nel 2020 in uno Stato che si presume avanzato e industrializzato.

Per anni ci sono state fatte promesse su questa situazione, per anni l’assordante silenzio delle istituzioni non ha fatto altro che peggiorare la situazione (eh no ma la competenza non è nostra).

Facciamo, quindi, appello a tutte le persone che abitano i paesi della nostra zona per sostenerci in una RACCOLTA FIRME da inviare agli organi competenti con allegata una richiesta per intervenire sulla SP 33 per iniziare, ma dopo anche sulle altre vie di comunicazione che versano in cattive condizioni. La petizione sarà cartacea per adesso, fateci sapere chi è interessato, gireremo il più possibile ed organizzeremo un evento pubblico.

Non abbiamo ruoli istituzionali, non abbiamo ruoli di prestigio, siamo solo un gruppo di giovani che ha a cuore la propria terra ed ha tanta voglia di farsi sentire!