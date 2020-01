Le parole quando una stella si spegne improvvisamente possono essere dei macigni sia per chi le scrive che per chi le le legge.

Taurianova ha perso una stella che si è spenta in un tempo breve, troppo breve, nel fiore della sua estate piena di giovinezza e bellezza. Le resta il riposo di una pace eterna, illuminata dai pensieri e dall’amore di chi le ha voluto bene.

L’editore, il direttore e la redazione di Approdo News si uniscono al dolore, con un abbraccio forte, alla famiglia Fava per la perdita della povera Chiara.