La testata giornalistica Approdonews è in lutto per la morte della madre dell’editore Luigi Longo. Maria Montagna Spataro si è spenta iwri pomeriggio all’età di 82 anni. La camera ardente sarà allestita presso la chiesa dell’Immacolata, i funerali della donna si terranno oggi pomeriggio sabato 28 settembre , alle 16, presso la chiesa di San Giuseppe. L’abbraccio dell’intera redazione alla famiglia in questo momento di dolore.