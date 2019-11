In data ventidue ottobre u.s. il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Reggio Calabria, on. Edmondo Cirielli ha confermato alla guida del partito di Cittanova Francesco Rigoli. Una scelta che premia il lavoro svolto nell’ultimo anno da Rigoli, valutata positivamente dai dirigenti del partito, sia a livello regionale che nazionale, come scritto nella lettera di nomina a commissario del locale circolo di FdI. La notizia di riconferma di Rigoli è stata accolta con entusiasmo dagli iscritti del partito come un segnale di continuità e di garanzia politica. Francesco Rigoli, da sempre a destra, cresciuto nelle fila del Fronte della Gioventù, con una sua natura politica movimentista, è stato sempre partecipe in prima linea nelle tante battaglie politiche della Destra missina, sia quelle portate avanti dal segretario nazionale del Msi-Dn Giorgio Almirante, sia quelle del segretario Pino Rauti. La sua azione politica, limpida e lineare nel tempo, segue il solco della tradizione ed i valori storicamente ancorati all’area politica della destra. Rigoli, rappresenta, per l’intero gruppo militante di Cittanova, una garanzia identitaria e legalitaria.

Si apre, dunque, una nuova fase politica per il partito di Fratelli d’Italia, dove i circoli locali rappresentano la base di tutta l’azione politica del partito, come ha sempre affermato lo stesso commissario provinciale on. Cirielli, esortando i circoli a fare vera attività per costruire una futura classe dirigente. “Sarà un partito inclusivo – richiama Rigoli – in linea con il ragionamento fatto dal partito a livello nazionale, regionale e provinciale che vuole una classe dirigente che non si senta seconda a nessuno sul territorio”.

“Ringrazio il commissario on. Edmondo Cirielli – sottolinea – e tutta la classe dirigente che mi ha confermato alla guida del partito dandomi ancora una volta fiducia. Il mio auspicio – prosegue – è che insieme agli iscritti e ai simpatizzanti si possa continuare la linea tracciata già da tempo, portando avanti i valori autentici della destra sociale, presenti nel tessuto politico cittanovese, ma con l’obiettivo, questa volta, di rafforzarli maggiormente e renderli concretamente un’offerta politica da attuare”.

Fratelli d’Italia continua la sua attività politica, riorganizzandosi in modo inclusivo con l’idea di aggregare e non disgregare, proseguendo il percorso di opposizione, ma allo stesso tempo di propositività, inseguendo l’idea di poter creare condizioni ancor più favorevoli rispetto al passato per una proposta di vera innovazione politica e culturale che possa dare una vera e chiara svolta a Cittanova.

Un progetto politico – è il ragionamento di Fratelli d’Italia Cittanova – che vuole superare il consueto concetto della cosiddetta “società civile” essendo di per sé già il partito uno strumento di partecipazione civile alla vita pubblica secondo una chiara visione ideale e culturale: ovvero un partito aperto a quanti vogliono offrire il proprio contributo per restituire orgoglio e speranza a Cittanova.