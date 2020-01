Nel corso di un posto di controllo eseguito nella mattinata dello scorso 31 dicembre, personale del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati a cavallo delle festività natalizie, hanno proceduto al controllo, in via Emilia, di un veicolo di grossa cilindrata, che procedeva ad elevata velocità.

Durante il controllo di Polizia, il giovane che era alla guida del veicolo mostrava da subito nervosismo ed ostilità nei confronti degli Agenti che, insospettiti dal suo atteggiamento, procedevano ad una accurata perquisizione personale, nel corso della quale, nel borsello che il giovane portava a tracolla, veniva rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato, contenente un consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

Gli accertamenti effettuati presso la Polizia Scientifica, consentivano di accertare che l’involucro, avente peso complessivo di oltre 20 grammi, conteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sussistendo la flagranza nel reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente, G.I. di 34 anni veniva tratto in arresto.

Nell’immediatezza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata del 3 gennaio, G.I. ha asserito di essere in possesso di tale quantità di cocaina per farne uso personale, proprio nella notte del fine anno, insieme ad alcuni suoi amici.

Stante il consistente quantitativo di cocaina rinvenuta in suo possesso, la versione dell’indagato non è stata ritenuta credibile dal G.I.P., che all’esito dell’udienza, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto che lo stesso fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri competente per territorio.