Proseguono incessanti i servizi dalla Compagnia Carabinieri di Scalea sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto tirreno cosentino, azione organica coordinata dal Comando Provinciale di Cosenza.

Nelle prime ore della mattinata di mercoledì 19 febbraio 2020, a Diamante nella frazione di Cirella, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne del posto.

I fatti risalgono alle ore 07:30 circa quando i militari, al culmine di un’articolata attività informativa, hanno deciso di accedere all’interno del domicilio dell’interessato dove davano corso ad una perquisizione. In particolare, ben occultato all’interno di un armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti 75 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana già divisi in singole dosi, due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento della droga.

Le analisi condotte con celerità dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate circa 400 dosi di marijuana da destinare alla vendita al dettaglio.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 26enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza, svoltasi oggi 20 febbraio 2020 presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.