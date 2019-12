Le vicende che nei giorni scorsi hanno scosso Villa San Giovanni hanno visto ben due destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, sei destinatari di misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblici ufficio servizi e nove di ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, tra i quali il sindaco della città e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di navigazione “Caronte & Tourist S.p.A. Numerose le condotte corruttive imputate, attraverso cui i manager indagati hanno promesso di elargire utilità agli amministratori comunali, che in cambio hanno asservito la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione.

Nella giornata di ieri, in occasione del Consiglio Comunale nel quale la maggioranza ha proposto, come ordine del giorno, una imbarazzante manifestazione di solidarietà al sindaco indagato, un presidio di protesta di comitati cittadini si è formato nella piazza antistante il municipio. Il Partito Comunista ha partecipato a tale presidio diffondendo un volantino recante le proprie rivendicazioni sociali, che non possono essere separate da ciò che sta venendo alla luce a seguito dell’inchiesta.