Dopo il caldo afoso di questi giorni con forti raffiche di vento, arriverà un’ondata di maltempo nelle prossime ore in Calabria che farà abbassare le temperature.

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno invece le peggiori della settimana in quanto il ciclone si troverà posizionato al centro-sud, mentre al nord la pressione comincerà ad aumentare riportando il bel tempo.

Numerosi temporali accompagnati anche da locali grandinate colpiranno le regioni centrali e quelle meridionali, risultando particolarmente forti sui versanti adriatici, sugli appennini e in Basilicata. Il passaggio temporalesco causerà un rapida diminuzione delle temperature, più sensibile al centro-sud con una differenza di quasi 10 gradi rispetto a questi giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì la pressione aumenterà anche sulle regioni del centro mentre ultimi temporali interesseranno Puglia, Basilicata e Calabria. Le temperature cominceranno ad aumentare con valori massimi che torneranno a misurare valori vicini ai 30 gradi al centro-nord, qualche grado in meno al sud.