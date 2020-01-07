Asd Saline Joniche calcio, ecco la nuova struttura societaria
LA SOCIETÀ COMUNICA IL NUOVO ASSETTO DELLA SOCIETÀ E LA NUOVA GESTIONE A PARTIRE DA OGGI : IL NUOVO PRESIDENTE SARÀ GABRIELE FRANCESCO SERIO – LUCA CALABRO’ ANDRÀ A RICOPRIRE LA CARICA DI VICE PRESIDENTE – CONFERMATO L’ALTRO VICE PRESIDENTE CLAUDIO FAMILIARI – CONFERMATO IL SEGRETARIO EUGENIO BENEDETTO – IL TESORIERE DELLA SOCIETÀ SARÀ FRANCESCA STILLITTANO – CONFERMATE LE CARICHE DI DIRIGENTI ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ DI DOMENICO FALCO E DEMETRIO COTRUPI.
ENTRA A FAR PARTE DELLA SOCIETÀ COME COLLABORATRICE LA SIGNORA NICOLETTA SCOLLICA
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