L’assicurazione è un obbligo a cui nessun automobilista può sottrarsi; si tratta di una spesa che può rivelarsi anche importante, quindi molte persone si mettono alla ricerca delle soluzioni più convenienti, in modo da poter risparmiare qualche soldo.

C’è anche chi decide di stipulare delle assicurazioni temporanee, per essere coperto solo per il periodo dell’anno in cui effettivamente utilizza l’automobile. Questa soluzione non può andare bene per chi viaggia con il suo mezzo per tutto il corso dell’anno; per gestire al meglio il costo della polizza si può quindi optare per l’assicurazione auto a rate.

Cosa sono le assicurazioni auto a rate

Le assicurazioni auto a rate sono normali polizze RC Auto con durata annuale, ma si caratterizzano per il fatto che il premio viene dilazionato nel tempo. Il costo della polizza viene quindi spalmato nel corso del periodo di copertura e viene pagato in tranche a cadenza mensile, trimestrale o semestrale, in base a quanto previsto dal contratto.

Come viene ampiamente spiegato in questa guida di Chescelta.it, il numero delle compagnie che hanno deciso di proporre ai loro clienti polizze assicurative con pagamento rateale è in continua crescita. Si tratta di una soluzione introdotta solo di recente sul mercato, ma le offerte non mancano e gli automobilisti hanno un ampio ventaglio di scelta.

Come trovare la soluzione più conveniente

Per decidere quale possa essere la soluzione più adatta alle proprie esigenze è necessario prendere in considerazione diversi fattori. Come accade per le normali polizze annuali, per individuare la proposta più conveniente è necessario fare un confronto. Ovviamente l’aspetto economico, e quindi l’entità del premio, è quello a cui di solito si dà più peso.

In questa fase bisogna però considerare anche altre caratteristiche. Tra queste si possono menzionare la copertura inclusa, la possibilità di completarla con garanzie accessorie, i servizi messi a disposizione dalla compagnia, l’eventuale opzione per sospendere contratto e così via.

Per quanto riguarda le assicurazioni auto a rate bisogna considerare anche il numero dei pagamenti in cui è possibile suddividere il premio. Ogni compagnia può stabilire una dilazione in minimo due e massimo dodici tranche, ma nella maggior parte dei casi vengono proposte soluzioni con impegni mensili (quindi dodici rate), impegni trimestrali (ovvero quattro rate) o impegni semestrali (cioè due rate).

Oltre al numero dei pagamenti e alla loro cadenza è necessario vedere se la dilazione del premio comporta dei costi aggiuntivi. Con l’obiettivo di acquistare nuovi clienti o di confermare la fiducia di quelli che già le hanno scelte, molte compagnie offrono soluzioni a tasso zero. In altre parole, grazie a questa formula è possibile pagare l’assicurazione auto a rate, ma senza dover pagare gli interessi.

Il premio, come sempre, viene definito in base ad alcuni fattori quali l’età dell’assicurato, la classe di merito a cui appartiene, le caratteristiche del veicolo e la zona di residenza. Dopo aver fatto il confronto tra le proposte delle varie compagnie arriva il momento di attivare la polizza RC Auto a rate.

Come stipulare il contratto i assicurazione auto a rate

Per poter stipulare il contratto è necessario fornire alla società di assicurazione una precisa documentazione. Oltre ad una copia della carta di identità e del codice fiscale, bisogna presentare anche:

Un documento di reddito, perché con la dilazione del pagamento del premio si sta di fatto aprendo un finanziamento, anche se a volte è a tasso zero.

Le proprie coordinate bancarie.

È necessario fornire il codice IBAN perché nella maggior parte dei casi il contratto prevede il pagamento delle rate con addebito diretto sul conto corrente. In alcuni casi sono accettati anche altri strumenti di pagamento.

Se la polizza viene stipulata con un’assicurazione online, tutta la procedura avviene in via telematica, quindi i documenti vengono inviati tramite web e il contratto va firmato elettronicamente. Un’ultima precisazione: di solito le assicurazioni a rate vengono concesse solo per le autovetture. Sono molto rari i casi in cui è possibile optare per soluzioni del genere anche per moto e veicoli commerciali.