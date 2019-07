Un’auto a bordo della quale viaggiava un 22enne, D.A., per cause in corso di accertamento, è finita in una scarpata mentre percorreva una strada ad Acquaro, nelle Preserre Vibonesi. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona che dopo aver sentito il botto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 di Soriano Calabro e pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Arena, che, con non poca fatica, ed aiutati dai presenti, hanno estratto il giovane dall’abitacolo. Viste le gravi condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del paziente, che ha riportato un forte trauma cranico. Il giovane è stato ricoverato nell’ospedale di Catanzaro in codice rosso.