Avviate le procedure concorsuali al Comune di Reggio Pubblicato il bando per le mobilità

REGGIO CALABRIA – «L’avvio delle procedure per la mobilità al Comune di Reggio Calabria segna di fatto l’apertura della stagione concorsuale che abbiamo annunciato due mesi fa insieme al Sindaco Falcomatá con la presentazione del piano del fabbisogno del personale». Il Vicesindaco con delega al Personale del Comune di Reggio Calabria Armando Neri ha reso noto quest’oggi che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli avvisi esplorativi per la copertura mediante mobilità ex art.30 D.Lgs. n.165/2001 per un totale di 35 unità operative che presteranno servizio presso il Comune di Reggio Calabria.

Nello specifico la procedura prevede la copertura, per la categoria B3, di 2 unità di collaboratore amministrativo informatico, per la categoria C di 10 agenti di polizia municipale, 6 istruttore amministrativo, 2 istruttore tecnico elettrotecnico, 5 istruttore geometra, e per la categoria D1 di 2 istruttori direttivo amministrativo, 2 istruttore direttivo contabile, 3 istruttore direttivo socio-educativo, 2 istruttore direttivo tecnico e 1 specialista area vigilanza. Nel rispetto del principio di trasparenza, gli avvisi in versione integrale sono stati anche pubblicati sul sito web del Comune di Reggio Calabria nell’apposizione sezione “Concorsi”. Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Le procedure di assunzione sono subordinate all’autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ai sensi degli artt. 243 e 243 bis.

Soddisfazione per l’avvio della procedura di mobilità è stata espressa dal vicesindaco Neri che ha sottolineato come «di fatto l’avvio del bando per la mobilità apre per tutti, dopo decenni, la stagione dei concorsi al Comune di Reggio Calabria». «Quanto abbiamo avuto modo di illustrare esattamente due mesi fa con il piano del fabbisogno del Comune di Reggio Calabria – ha spiegato il vicesindaco – si sta già realizzando. Siamo stati immediatamente consequenziali rispetto a quanto annunciato. Abbiamo già esperito i bandi per le mobilità di due nuovi dirigenti, uno amministrativo e uno per la Polizia Municipale. E l’inizio di questa nuovo iter per le mobilità, previste per legge, costituisce di fatto il primo passo per l’avvio delle procedure concorsuali esterne che abbiamo avuto modo di rappresentare nella scorsa conferenza stampa. Sarà un’occasione per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che potranno partecipare alla selezione, chiedendo di prestare servizio per il Comune di Reggio Calabria. Finalmente dopo tanto tempo il Comune avrà linfa nuova, un apporto fondamentale anche per la velocizzazione degli iter amministrativi e per i servizi, del quale beneficeranno tutti i cittadini. I posti non coperti con la mobilità verranno messi a concordo».

«Già nella prossima settimana – ha spiegato ancora il vicesindaco – saranno pubblicate altre 16 procedure per il comando da altri enti e successivamente si entrerà nella fase delle procedure concorsuali per assunzioni nuove, tramite selezione esterna. E’ un’ottima notizia per la Città: finalmente dopo tanti anni a Reggio Calabria, grazie al Sindaco Falcomatá, si assume nuovo personale al Comune. Un’occasione non solo per tanti giovani reggini, brillanti risorse umane che avranno la possibilità di mettersi in gioco partecipando alla selezione, ma anche per l’Ente comunale, che finalmente godrà di forze fresche, professionalità nuove e preparate, in grado di far fronte alle necessità richieste da un governo virtuoso e lungimirante della cosa pubblica».