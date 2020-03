Una notizia tristissima a rendere ancor più incredibile l’atmosfera di queste giornate di emergenza e’ quella della scomparsa dell’Avvocato Marcella Belcastro. La penalista del Foro di Palmi, apprezzata ovunque in Italia, per la sua preparazione, la classe, lo stile,la sagacia e il coraggio di confrontarsi per l’affermazione della verita’ a difesa dei propri assistiti. Un esempio altissimo di professionalita’ e di amore per la professione forense vissuta con dedizione estrema, forte tanto quanto la riservatezza con cui ha sempre protetto la sua vita privata. Da oggi l’Avvocatura italiana e’ priva di una colonna . Chi ha avuto la fortuna di conoscerla ne piange la scomparsa. Chiunque abbia avuto modo di ascoltarla in udienza non dimentichera’ mai quell’insieme inscindibile di energia, sicurezza, conoscenza della materia ed elegante incisivita’ scevra da retorica codina nel suo eloquio, sempre incentrato a concretezza e logica stringente. Da oggi nel Foro di Palmi e degli altri dove la professione la rese conosciuta ed apprezzata si sentira’ il peso di un vuoto non colmabile.