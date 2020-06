DI ANTONIO SPINA

Attesa finita e durata più del dovuto. Dopo l’assemblea di Lega Pro del 7 maggio u.s. che proponeva lo stop della stagione agonistica con conseguente promozione delle prime tre di ogni girone (Reggina,Vicenza e Monza),proposte,poi,respinte dal Consiglio Federale del 20 Maggio adesso, e finalmente, è giunto il momento esultare.

E’ arrivata qualche minuto fà l’ufficialità che tutti i tifosi amaranto attendevano con molta trepidazione. Il Consiglio Federale riunitosi a Roma, tra i tantissimi punti all’ordine del giorno, ha ratificato la promozione in serie B di Reggina, Monza e Vicenza che si sono piazzate al primo posto in classifica, prima che la pandemia bloccasse tutto.

L’ultima volta in cui la squadra dello Stretto partecipava ad un campionato di serie B risale alla stagione 2013/2014, quando gli amaranto, dopo una girandola di cambi in panchina, si piazzarono al ventunesimo posto che significò retrocessione.

Quella conquistata oggi è la quarta promozione in serie B della Reggina nella sua storia, dopo quelle ottenute nel 1964/1965 con Maestrelli (prima storica volta), nel 1987/1988 della banda Scala vittoriosa nello spareggio del “Renato Curi” contro la Virescit, nella stagione 1994/1995, guidata da Giuliano Zoratti e trascinata dai gol di Alfredo Aglietti. Ancora, la squadra amaranto vanta ben 22 partecipazioni nella cadetteria.

Dunque, c’è l’ufficialità della serie B che riconosce il giusto merito alla società ed agli uomini di Toscano che hanno stradominato il girone di C di serie C, percorso interrotto solo dall’evento imponderabile del coronavirus terribilmente abbattutosi a livello planetario, ma che non poteva cancellare una cavalcata trionfale, meravigliosa, da brividi.

Un club storico con tanta voglia di tornare a confrontarsi con il calcio che conta, accarezzando sogni sempre più grandi, per un progetto che mira il prima possibile a salire nel piano più alto del campionato nazionale.

FOTO VALENTINA GIANNETTONI