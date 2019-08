Si terrà mercoledì7 Agosto, presso l’Angolo Verde Lido Solesi, in via Lungomare di Badolato, alle ore 18.00, l’incontro dal tema Badolato : “Badolato – accoglienza e sviluppo. Un binomio possibile per la costruzione di una rete del commercio solidale”. L’incontro rientra nelle azioni del progetto “Integrando”, con capofila il Comune di Badolato, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito di “Percorsi di Accoglienza”.

Il progetto prevede lo sviluppo economico del territorio in modo più sostenibile e solidale attraverso percorsi di inclusione.

Integrazione e accoglienza andranno di pari passo con azioni sostanziali, che verranno presentate nel corso dell’incontro, tese soprattutto a creare sviluppo nel territorio utilizzando anche gli strumenti tipici dell’ospitalità. La Rete solidale che è stata già presentata lo scorso mese, ha cominciato a muovere i primi passi, con le prime adesioni già arrivate, da parte delle imprese ma anche da parte di organismi rappresentativi lo sviluppo rurale e l’etica del rispetto dell’ambiente, come il Gal territoriale.

In questa occasione, inoltre, verranno presentate anche le future azioni del progetto che, nel periodo autunnale, si concentreranno sulla parte formativa e con tirocini finalizzati a integrare attraverso esperienze proprio in attività specifiche, come produzione sostenibile locale e in aziende della rete del commercio solidale.

Alla giornata parteciperanno le imprese dell’area con stand di degustazione ed espositivi per cominciare a conoscersi e a compiere i primi passi insieme nell’esperienza della rete solidale.

Il programma dell’evento:

Saluti

Sindaco Gerardo Mannello

Introduce

Daniela Trapasso

Assessore comune di Badolato

Interventi:

Marisa Gigliotti—Slow Food Calabria—referente comunità

Federica Roccisano– Hermes 4.0

Cristina Cunsolo—operatrice CIR

Giovanni Maiolo – Recosol

Bruno Carioti – Azienda Agricola Carioti

Gianluca Palmara – Distretto Solidale

Modera: Raffaella Rinaldis– FimminaTV –

.

Il Progetto Integrando, di cui è capofila il comune di Badolato, rappresentato dal sindaco Gerardo Mannello, è coordinato per il comune dall’assessora alle politiche sociali e istruzione, Daniela Trapasso.

Partecipano alla realizzazione del progetto la cooperativa Hermes 4.0, ReCoSol, il consorzio Macramè con Cisme, l’associazione Distretto solidale, Sankara, e l’Unical con il Dipartimento di Scienze economiche e sociali, l’associazione Mediterraneo e FimminaTv, edita dall’associazione Consulting Prodest, Eurokom.