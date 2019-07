Riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’ultimo Consiglio Comunale, svoltosi giovedì u.s., sento la necessità e il dovere, in qualità di Presidente del civico consesso, di chiedere scusa ai concittadini che, loro malgrado, sono stati costretti ad assistere ed ascoltare uno spettacolo davvero poco edificante per l’Istituzione comunale e per l’intera Città. A scanso di equivoci chiarisco che le responsabilità di quanto accaduto, di cui oggi mi vergogno, vanno parimenti suddivise su tutti gli attori, me compreso, che hanno contribuito a far degenerare una discussione politica in qualcosa di deprecabile che nulla può avere a che fare con il bene comune e con gli interessi della nostra città.

Rancori, vecchi o recenti, livore, offese, gravi diffamazioni, indicibili provocazioni causa di veementi reazioni, hanno caratterizzato una seduta di un Consiglio Comunale trasformata dai protagonisti in mercato del pesce; insomma, tanta roba di cui vergognarsi, ma anche tanto materiale per una sana riflessione che possa far capire a tutti quanti il rispetto dei ruoli e le prerogative di ognuno, tenendo sempre ben presente che l’Aula Consiliare non può essere trasformata in palcoscenico teatrale peraltro di bassissimo spessore.

Pertanto, nel rinnovare le mie pubbliche scuse alla città, colgo l’occasione per invitare tutti i componenti del Consiglio Comunale, me per primo, ad una più serena e utile attività istituzionale, senza mai discostare la finalità delle azioni dagli interessi della collettività, poiché proprio per questo siamo stati tutti eletti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Fausto Siclari