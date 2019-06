Ballottaggi comunali Calabria, il responso delle urne Vincono Stasi, Manna, Caracciolo ed Aldo Alessio

Rinnovati i Consigli comunali in quattro città della Calabria. Oltre alla vittoria di Aldo Alessio a Gioia Tauro, c’è da registrare la netta affermazione di Marcello Manna a Rende, in grado di sconfiggere un ampio fronte politico coalizzatosi per sottrarre la poltrona al sindaco uscente. Flavio Stasi, invece, è il primo sindaco di Corigliano-Rossano, eletto con un ampio margine rispetto all’ex consigliere regionale Giuseppe Graziano. A Montalto Uffugo confermato per il secondo mandato Pietro Caracciolo.