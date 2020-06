Inutile nasconderlo in passato ci sono state collusioni nel mondo del calcio. Ci sono stati allenatori e calciatori che sono stati sponsorizzati dalla famiglie mafiose . Una situazione inaccettabile in un Paese moderno. Troppi rampolli raccomandati ad allenatori compiacenti ed in taluni casi in rapporti di parentela . Un calcio falsato per pompare giocatori mediocri a discapito di chi merita.

Ecco mi auguro che il coronavirus possa aver dato un taglio netto ad un malcostume che tanti danni ha fatto al mondo del pallone. Addirittura ci sono mister che si offrono di allenare a costo zero ,disponibili anche a portare sponsor alle società pur di farsi accreditare . Ecco si tratta di un malcostume diffuso oltre che distruttivo del mondo del pallone. Allenatori senza scrupoli che pur di mettersi in mostra utilizzano rapporti non chiari per portare in dote sponsor pur di sedere in panchina. Questi mister per la stragrande maggioranza provengono da un sottobosco malavitoso.

Quando questa regola si applica nel mondo dei giovani è distruttivo anzi immorale . Le società devono vigilare prima che vengano trascinati in responsabilità che non hanno. Ragazzi illusi da genitori ignoranti, convinti di avere in casa il fuoriclasse, pronti a tutto pur di assecondare un disegno perverso fuori da ogni regola elementare. Il covid19 deve diventare uno spartiacque per mettere fuorigioco allenatori e genitori succubi della logica perversa della Ndrangheta. Le società hanno una responsabilità enorme prima che la magistratura faccia pulizia come ha fatto in passato.