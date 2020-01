Bettino Craxi, lo statista in grado di cambiare l’Italia fermato dai nemici del nostro Paese

Di Francesco De Matteis

La storia come per Garibaldi ed il Regno delle Due Sicilie la scrissero anche per Bettino Craxi i suoi carnefici.

Adesso e’ il tempo di una revisione storica di cio’ che accadde nei primi anni 90 e tramandare ai posteri verità e jonnuna storia contraffatta.

Siamo davvero certi che Di Pietro aveva requisiti morali che occorrevano per poter svolgere il lavoro da PM che ha fatto…?

Io ricordo la famosa Mercedes..

I 100 cento milioni in una scatola di scarpe che lui disse di aver ricevuto in prestito da un imprenditore…

Per finire il megascandalo di IDV sul finanziamento pubblico al partito di Di Pietro i cui miliardi di vecchio conio non si sa che strada abbiano potuto prendere…

E poi domandiamoci perché il pool mani pulite che indagava sul rapporto partiti/finanziamento illecito ha fermato la sua azione dopo aver demolito il solo centrosinistra ed i soli partiti di governo…lasciando vergini gli ex DS ..oggi PD…??

Quando Greganti fu beccato con un gruzzolo di tangente in borsa i giudici vollero credere alla favola che lui racconto’… ” ho fatto tutto da solo.. ” e la storia fini cosi … senza andare avanti …senza ulteriori indagini senza approfondimenti e senza sfiorare sul piano delle responsabilità i DS, mentre agli altri indagati si ruservo’ un trattamento ben diverso ed ai partiti si applicò il principio “,non poteva non sapere…”. Gli altri indagati, non comunisti, vennero torturati, e molti di loro addirittura costretti al suicidio dall’ uso immorale e spregiudicato della custodia cautelare in carcere, che il pool utilizzo’ come strumento di tortura per estorcere confessioni agli indagati.

Gli indagati, non ancora condannati per i quali valeva la presunzione di innocenza, venivano buttati in celle buie e sporche con tossicodipendenti e delinquenti comuni per stremarli e costringerli ad ammettere colpe non loro pur di poter uscire dal carcere.

Un Pool mani pulite di sinistra che fece un ottimo lavoro, pur se sporco, che doveva essere svolto invece in modo piuu obiettivo e super partes, per intero, per poter scrivere la storia in modo corretto.

È importante adesso, che a distanza di tanti anni si ripercorrono i fatti storici e si riscrive la storia in modo corretto, senza veli di protezione per alcuno e senza nascondere i flussi continui di rubli che dalla Russia comunista dell’epoca arrivavano in italia a rendere floride le casse dei DS, tanto da farlo diventare un partito fortissimo a tutti i livelli ed in grado di recare insidie serie alla grande balena bianca incrostata nei meandri del potere.

Da studiare ed approfondire anche attraverso una revisione storica i rapporti e le relazioni che intercorrevano probabilmente non sono cessate tra COOP E DS prima e PD oggi

Altrettanto importante è studiare bene i rapporti odierni PD / CSM facendo attenzione al serio tentativo di insabbiare gli atti del caso Palamara.

In italia abbiamo dato in pasto ai Cittadini una storia taroccata a partire da Garibaldi al Regno delle Due Sicilie …

ai falsi eroi del pool mani pulite!

