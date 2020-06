Bevacqua: Incontro a Roma con il sottosegretario Margiotta: il lungo sonno di ANAS e RFI

“Ho appena concluso a Roma un lungo e cordiale colloquio con il Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, durante il quale ho avuto modo di rappresentare alcuni dei temi più urgenti relativi alla mobilità su ferro e su gomma nei territori calabresi, a cominciare dagli impegni assunti e non ancora condotti a compimento da parte di RFI e ANAS”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, il quale aggiunge: “Innanzi tutto, ho inteso sottolineare i gravi ritardi accumulati da RFI in relazione alla elettrificazione per la linea ionica, in ordine alla quale, nella precedente legislatura, la Regione Calabria ha impegnato ben 500 milioni di euro e, a tutt’oggi, non si hanno notizie della progettazione inerente alla seconda parte dell’opera. Ci siamo, inoltre, soffermati sulla mancata realizzazione della piattaforma per la fermata Montalto-Unical della Freccia Sibari-Bolzano: si registra, infatti, con sorpresa, una posizione di RFI diversa rispetto a quanto precedentemente sottoscritto. Per quel che concerne invece ANAS, non potevo non porre sul tavolo la questione dello svincolo autostradale A2 Rende – Università: a fronte dell’inserimento nel Contratto di Programma 2016-2020 tra Governo e Mit per un importo di 33 milioni di euro, ANAS non è stata capace in tre anni di superare lo stadio del progetto preliminare. Se poi si aggiungono i complessivi 720 milioni che, dopo gli Accordi di programma sottoscritti in questi anni, giacciono nel portafoglio ANAS, ci si rende conto delle proporzioni del danno che lo stallo produce per l’intera Calabria”. “Il sottosegretario Margiotta – prosegue Bevacqua – ha condiviso pienamente le preoccupazioni che gli ho espresso e si impegnato a interloquire rapidamente con ANAS e RFI per verificare le cause dei ritardi e accelerare le pertinenti procedure. Di fronte a questioni tanto cruciali per i calabresi, Margiotta ha espresso la sua vicinanza al Gruppo PD in Consiglio regionale per le giuste e doverose battaglie intraprese. Da parte mia, continuerò a richiedere, a tutti i livelli istituzionali, l’attenzione e le soluzioni cui le nostre comunità hanno diritto”.