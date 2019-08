Black-out elettrico e carenza idrica a Taurianova. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook del Comune. Questo il post social:

“Si informa la cittadinanza che a causa di un black-out sulla rete elettrica che serve le zone in cui sono collocati gli acquedotti comunali e i vicini comuni di Molochio, Scroforio e Terranova, si stanno verificando dei disservizi sulla rete idrica comunale. Le squadre stanno lavorando per riparare il guasto, confermando la continuità dei lavori anche nelle ore tarde al fine di ripristinare la parte più importante della rete elettrica. Si raccomanda pertanto, un utilizzo consapevole e limitato di acqua potabile fino al superamento della fase emergenziale. Si ricorda che è in vigore una ordinanza sindacale su tutto il territorio comunale che ordina il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dai pubblici acquedotti per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale”.