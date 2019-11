Il processo per l’attentato al sindaco di Taurianova Fabio Scionti è stato rinviato il 13 dicembre. Un errore del tribunale nell’assegnazione del fascicolo al tribunale monocratico, anziché al collegiale. Si tratta nei fatti di un errore tecnico che fa slittare l’inizio del processo in cui vede coinvolto l’ex assessore della giunta Domenico Romeo, Francesco Sposato già detenuto per l’operazione “Terramara-Closed”, difeso dagli avvocati Maria Rosa Crucitti e Guido Contestabile. Il processo vede coinvolto l’ex capogruppo comunale del Partito Democratico Pino Falleti come testimone dell’accusa. Ad oggi c’è un solo rinviato a giudizio in attesa di capire quali saranno le prossime mosse della procura.

Un procedimento che si annuncia importante, per Falleti, soprattutto nel dover chiarire davanti all’autorità giudiziaria il motivo perchè sono state inviate tali missive anonime, che entreranno a pieno titolo nel processo.