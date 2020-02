Borracce Contigo Kids: rischioso il tappo! Richiamati 5,7 milioni bottiglie d’acqua per bambini

La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti, ha diramato un comunicato mettendo in guardia dall’uso delle borracce Contigo. Nello specifico il famoso marchio di bottiglie d’acqua, Contigo, ha annunciato il richiamo di oltre 5,7 milioni di bottiglie d’acqua per bambini a causa di rischi di soffocamento. La società afferma che i coperchi sostitutivi forniti ai genitori dopo il precedente richiamo nell’agosto 2019, si sono rivelati difettosi. Il prodotto in questione sono le bottiglie d’acqua lavabili Contigo Kids e l’azienda afferma che il beccuccio in silicone trasparente della bottiglia d’acqua può staccarsi, il che rappresenta un rischio di soffocamento per i bambini. Secondo l’avviso, la società ha ricevuto “427 segnalazioni di distacco del beccuccio tra cui 27 sono stati trovati nella bocca dei bambini”. Ma per evitare rischi lo “Sportello dei Diritti” consiglia di lasciare perdere queste borracce. La base e il coperchio del beccuccio in silicone trasparente su tutte le bottiglie d’acqua interessate e i coperchi di ricambio sono neri, afferma l’avviso. La parola Contigo è stampata sul bordo e lungo la parte anteriore vicino al fondo della bottiglia. Le bottiglie interessate sono disponibili in tre dimensioni e in quattro colori – tinta unita, grafica, colori solidi in acciaio inossidabile e acciaio inossidabile – e sono stati venduti singolarmente e in confezioni da due e tre. Le borracce sono vendute anche su portali di shopping online in lingua italiana in particolare Amazon. Il sito Web di richiamo di Contigo all’indirizzo https://recall.gocontigo.com illustra come sapere se si dispone di una delle bottiglie interessate e mostra le opzioni di sostituzione delle bottiglie. È possibile iscriversi per il richiamo e il kit di reso sul sito Web. Per domande, chiamare il team dei servizi al consumo di Contigo al numero 888-262-0622 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00. ET. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto, di NON utilizzarlo. Il prodotto sarebbe dannoso in particolare per i bambini.