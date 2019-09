Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio di ieri il territorio di Lappano, in provincia di Cosenza, in Presila, a pochi chilometri dalla città. In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco e anche un elicottero antincendio e un Canadair. Le fiamme, che hanno interessato un’area boscata, si sono avvicinate ad alcune abitazioni, ma non ci sono stati pericoli in quanto il fronte dell’incendio è stato monitorato e tenuto sotto controllo.