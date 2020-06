Il sindaco di Bovalino in data 11/ 06/2020 per muoviti di Igene pubblica sospendeva il mercato settimanale del sabato a bovalino per giono 13 giugno con data da stabilire per l’apertura se non si risolvesse la Problematica spazzatura.

A.N.A associazione nazionale AMBULANTI

Se subito attivate chiedo nello stesso giorno un’incrontro col sindaco che si è mostrato subito disponibile e dispiaciuto per la situazione creatasi.

La NOSTRA associazione per il basso Jonio composta da Antonio alì, Andrea Spagnolo Zenone Simone, per il basso Tirreno il SEGRETARIO Corica Antonino, Domenico Panaia, anno proposto

Al sindaco che A.N.A

Passerà i sacchetti per la raccolta dei rifiuti prodotti dei commercianti nell’aria

mercatale, che ha accolto con molto piacere, ci contratuliamo con il sindaco per la disponibilità, gli abbiamo anche proposto ,è lui accolto con piacere che se a bingo di aiuto per quanto riguarda le problematiche del mercato settimanale A.N.A da la sua completa disponibilità