In occasione dell’incarico conferito dal Sindaco di Vibo Valentia esprimo il mio personalecompiacimento e di tutta la Commissione Straordinaria del Comune di Briatico al Luogotenente (inquiescenza) Pino Colloca, di cui abbiamo avuto modo di apprezzarc le doti morali e professionali.Parimenti, ringrazio, altresi, il Luogotenente c.s. (in quiescenza) Gaetano Vaccari e ilSovrintendente Capo P.S. (in quiescenza) Francesco Soldano, per aver accolto la richiesta dellacommissione del Comune di Briatico da me presieduta nel fomire una preziosa collaborazione perl’espletamento dell’attivitd di vigilanza e controllo del territorio e lotta all’evasione fiscale efomito al Comandante della Polizia Municipale Domenico Muzupapa ed agli Agenti Maria Diande Caterina Riggio, per la risoluzione delle predette problematiche.In soli due mesi dall’inizio della collaborazione, sono stati eseguiti numerosi accertamenti inmateria di riscossione tasse e tributi comunali , cui d seguito un oggettivo aumento del gettito nellecasse comunali, per centinaia di migliaia di euro. Inoltre, sono state awiate procedure di concordatocon alcuni cittadini risultati morosi.Particolare attenzione d stata dedicata al pagamento di canoni e tributi relativi ad acqua,TARI, IMU e Tassa di soggiomo, ove sono state riscontrate gravi omissioni nei pagamenti. Sulpunto, intendo evidenziare che, d in fase di pubblicazione la deliberazione con la quale, conriguardo alle strutture commerciali e turistiche, in presenza di irregolariti nei pagamenti di tasse etributi comunali, si procederd all’emissione di un regolamento comunale che dard seguito,all’eventuale sospensione della licenza commerciale. Inoltre, nessun permesso, attorizzazione,subentro nell’attiviti, verranno rilasciate dal comune in presenza di rilevate inegolaritd neisuddetti pagamenti. Quest’ultima azione di controllo sard estesa, or.viamente a tutti i cittadini.Non c’d dubbio che, I’attivita svolta dal predetto personale, ha suscitato nei contribuenti unapresa di coscienza che certamente serviri a ristabilire i rapporti con l’Ente Comunale.