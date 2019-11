Cadmio oltre i limiti consentiti: richiamate le seppie indopacifiche congelate Delizie di Pescato Sottozero

Il Ministero della Salute ha segnalato sul proprio sito inernet il richiamo di un lotto di seppie indopacifiche pulite e congelate a marchio Delizie di Pescato Sottozero qualità extra per la presenza di cadmio oltre i limiti di legge. Il prodotto coinvolto è venduto in sacchetti da 1 kg e sfuso, con il numero di lotto 9D23, (lotto interno: 1902739), e il termine minimo di conservazione 30/04/2021. Le seppie indopacifiche richiamate sono state prodotte per Urbis Food Srl da JJ Sea Foods nello stabilimento di Bara Road, a Mangrol, nello stato del Gujarat, in India (marchio di identificazione 1144-India)., In via cautelativa,o Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare le seppie con il numero di lotto segnalato e riportarle al punto vendita d’acquisto.