I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno avviato accertamenti dopo che nella tarda serata di ieri a Pizzo si sono vissuti momenti di tensione a causa della sparizione di una donna di 31 anni. I militari e i colleghi dello Squadrone Cacciatori, con mitra in mano e giubbotto antiproiettile, hanno ispezionato una via del centro storico della cittadina entrando in alcune abitazioni e in un caso anche sfondando un portone. Le ricerche erano finalizzate al ritrovamento della donna, sposata con un uomo del posto, della quale non si avevano più notizie dalla mattina. La donna risultava irreperibile e anche il proprio cellulare era spento. Quando l’apparecchio è stato riacceso, i militari, attraverso la geolocalizzazione sono riusciti ad individuarla in uno degli appartamenti della zona. La donna presentava solo delle tumefazioni al volto ma ha dichiarato di non essere stata aggredita. Adesso la sua versione è al vaglio degli investigatori.