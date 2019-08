Una rissa con accoltellamento è avvenuta stamane nella piazza principale di Fabrizia, nel Vibonese nel giorno in cui e’ previsto lo svolgimento del mercato settimanale. Al momento non si conoscono i motivi precisi che hanno portato i proprietari delle bancarelle, alla rissa poi degenerata con aggressione a colpi di coltelli e al ferimento di 4 persone ma si pensa sia stato tutto legato alla collocazione delle bancarelle e quindi all’occupazione dei suoli dove esporre le proprie mercanzie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno disposto il trasferimento dei feriti tra gli ospedali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Catanzaro. Non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte. Due di loro sono stati portati nel nosocomio del capoluogo. Sulla dinamica della rissa, i cui contorni non sono ancora chiari, indagano i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno.

Di seguito la nota dei Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno

Fabrizia (VV): Nella mattina di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno ricevevano una segnalazione in merito ad un aggressione avvenuta nelle vie in cui si svolge il mercato rionale settimanale.

I militari intervenivano presso quel mercato rionale, quando le persone erano state già trasportate presso vari ospedali. Dalle prime indagini è emerso che era avvenuta una rissa riconducibile alla contesa di uno spazio per attività di vendita.

Le quattro persone coinvolte nella rissa con calci, pugni e spranghe, giudicate guaribili dai sanitari in giorni 10 circa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria.

Nel corso delle indagini sono stati posti sotto sequestro una spranga in ferro ed un coltello.