«Preoccupa il rinvio del primo consiglio regionale della Calabria in questa fase tanto difficile per la nostra regione». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Bianca Laura Granato e Francesco Sapia, che aggiungono: «Fuori di ogni impropria polemica è necessario, nel periodo così delicato, che la Calabria abbia al più presto la propria assemblea legislativa. Ciò perché, al netto di nomi qualificati che compaiono nella task force regionale preposta a contrastare il coronavirus, è indispensabile la piena operatività dell’esecutivo e del “parlamento” calabresi, anche per stabilire efficaci connessioni con il governo nazionale». «Soprattutto – proseguono i parlamentari del Movimento 5 Stelle – con riferimento all’organizzazione dei servizi sanitari, occorre un confronto politico aperto sulle misure urgenti da adottare, in considerazione del fatto che la situazione attuale richiede prontezza di intervento, preparazione e immediatezza, con la massima collaborazione tra tutti gli attori e i livelli politici, istituzionali e dirigenziali». «Intanto ci auguriamo – concludono Granato e Sapia – che in tempi rapidi la presidentessa della Regione, Jole Santelli, promuova una conferenza in rete con la struttura commissariale, l’intera rappresentanza parlamentare del territorio e i vari responsabili sindacali, al fine di individuare una linea condivisa sulle iniziative necessarie a potenziare velocemente le strutture pubbliche del Servizio sanitario calabrese».