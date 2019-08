Intimidazione ai danni di un imprenditore la cui auto è stata distrutta da un incendio. Il fatto è avvenuto la scorsa nella notte a Fabrizia, centro delle Serre vibonesi. Si tratta di una Mercedes appartenente ad un imprenditore operativo al Nord, rientrato per le ferie nel piccolo borgo. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. L’incendio è divampato in una via munita di telecamere.