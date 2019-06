Calabria, incidente sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” Scontro tra un'autovettura ed una moto. Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell'ordine

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni al km 442,850, a Vena nel territorio comunale di Vibo Valentia, per un incidente tra un’auto e una moto. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la viabilità il prima possibile.

SEGUONO AGGIORNAMENTI