Densa l’attività di controllo da parte della polizia municipale di Crotone. Durante il controllo del territorio sono stati segnalate all’Autorità Giudiziaria quattordici persone che non hanno ottemperato all’ordinanza di demolizione di manufatti costruiti abusivamente e che per tale motivo in precedenza erano stati denunciati sempre all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono stati sanzionati due ambulanti di frutta, T.L. e G.A., per 1032 euro ciascuno perché esercitavano il commercio esponendo la merce su aree pubbliche. Sanzionato anche M. F., titolare di un esercizio pubblico, per occupazione abusiva di suolo pubblico. I controlli da parte della Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni.