Un abbraccio e un incoraggiamento a tutti i maturandi che anche in Calabria oggi sono tornati a scuola per la prova d’esame.

Un grazie alle famiglie che li hanno accompagnati in questo difficile periodo di formazione scolastica a distanza e, in fine ma non per ultimo, un riconoscimento personale ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico che oggi riapre le scuole. Buon lavoro a voi e buona vita alle ragazze e ai ragazzi calabresi.

Senza di voi tutto il nostro Paese non avrebbe senso alcuno, come una casa senza fondamenta.

Così Sandra Savaglio, assessore all’istruzione della Regione Calabria.