E’ stato ritrovato dopo due giorni di ricerche Cosimo Zaffino, il 40enne di Serra San Bruno scomparso nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. L’uomo è stato rintracciato dai familiari e da una squadra composta da volontari e dalle guardie ecozoofile in un terreno di sua proprietà in località Rosarella. L’uomo, separato e con un figlio, prima di uscire di casa aveva lasciato un biglietto in cui esprimeva affetto per il nucleo familiare. Le ricerche, condotte dalle forze dell’ordine anche con l’ausilio di un elicottero e delle unità a cavallo, inizialmente non avevano prodotto i risultati sperati. La Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il Piano provinciale Persone scomparse.