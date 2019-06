Calabria, scoperta e denunciata villa abusiva a tre piani Operazione della Polizia Locale. Il responsabile è stato deferito a piede libero

Nel primo giorno della tradizionale fiera dei SS. Pietro e Paolo, la Polizia Locale, ha implementato un dispositivo di controllo finalizzato sia ai compiti di istituto che alle aggiuntive verifiche in materia di osservanza dei dispositivi di safety per come disposto dall’autorità di Pubblica Sicurezza. Nell’ambito di detta complessiva attività, sono state accertate 8 infrazioni infrazioni ed elevati altrettanti verbali per oltre 15.000 euro. Sono stati altresì effettuati n. due sequestri per oltre 250 pezzi totale di giocattoli non a norma. I prodotti destinati ai bambini non riportavano infatti alcuna indicazione in lingua italiana, ed erano stati assemblati in difformità degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria in materia recepita dallo Stato Italiano. Erano infatti costituiti da piccoli pezzi facilmente staccabili e quindi molto pericolosi per la salute degli utilizzatori.

A seguito di di altra attività di Polizia Edilizia, sviluppata in agro dell’ex Comune di Nicastro, la Polizia Locale ha scoperto e denunciato alla locale Procura della Repubblica, la costruzione abusiva di un villa a tre piani, di oltre 350 metri quadri totali, e di un ulteriore manufatto, parzialmente interrato, di circa 80 mq pertinenziale alla villa e con la stessa collegato da una rampa in cemento armato. Il tutto realizzato in cemento armato e sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo. Il complesso, provvisto di ogni confort, si presentava ultimato e rifinito in ogni sua parte. Il responsabile dell’abuso, un lametino di 57 anni, è stato deferito a piede libero alla competente autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative per i relativi provvedimenti.