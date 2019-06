Calabria, spari contro mezzo ditta: indagini dei Carabinieri Al momento non viene esclusa nessuna pista dagli uomini dell'Arma

Persone non identificate hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco, a Stefanaconi, contro un mezzo di proprietà di una ditta impegnata in lavori di metanizzazione. Il mezzo era era parcheggiato nel cantiere di località Tre Casini. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli operai alle dipendenze della ditta. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’intimidazione. Non è esclusa al momento alcuna pista, compresa, ovviamente, quella a scopo estorsivo.