Calabria, trova cellulare e lo consegna a Polizia Locale L'oggetto è stato restituito alla legittima proprietaria

Nei giorni scorsi un signore ha trovato un telefono cellulare nel centro storico di Zumpano e non ci ha pensato due volte a portarlo agli uffici della Polizia Locale affinché il proprietario potesse al più presto rientrarne in possesso. Si trattava di un telefonino nuovo ed in ottime condizioni, di ultima generazione con blocco automatico e restrizioni “eccessive” ma in tema di sicurezza non si eccede mai, soprattutto quando si perde un oggetto che contiene molti dati sensibili. Sono state messe in atto tutte le procedure necessarie per ritrovare il legittimo proprietario compreso pubblicità a mezzo social e ricerche tramite conoscenze indirette. Una signorina, di origine straniera, si è presentata ieri mattina negli uffici della Polizia Locale ed ha dimostrato di essere la proprietaria con documenti di acquisto e denuncia di smarrimento, soddisfatta, col cellulare in mano e uscendo dal Comune, ha esclamato: “fino ad oggi ho perso tre telefonini e non mi era mai capitato di ritrovarne uno, da oggi ho più fiducia nelle istituzioni”. Si consiglia, quindi, a tutti i cittadini di conservare i documenti di acquisto di qualsiasi oggetto di valore e in caso di smarrimento di effettuare la denuncia. Si suggerisce, inoltre, a chi trova un qualsiasi oggetto di restituirlo al proprietario e, se non lo si conosce, di consegnarlo senza ritardo all’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo del ritrovamento.