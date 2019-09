La società è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazione sportive di Marco Mammola(96).

Altro tassello importante per la squadra di Nocifora il quale ha a disposizone altro giocatore importante e che ha già affrontato campionati di calcio a 5 in C2.

Motivo in più per i nostri ragazzi per seguire la prima squadra e il loro mister.

In bocca a lupo e buon campionato