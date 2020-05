DI ANTONIO SPINA

Consiglio FIGC con tantissima carne al fuoco quello svoltosi nella giornata odierna. Alla fine la decisione presa prevede che tutti i campionati professionistici (A,B e C) hanno tempo fino al 20 Agosto per completare la stagione ed in caso di nuovo stop, determinato da un aumento della curva dei contagi, la Federazione adotterà il piano b rivedendo il format dei campionati attraverso la disputa di agili fasi di playoff e playout, con l’obiettivo di trovare il modo per far concludere i tornei con tanto di promozioni e retrocessioni. Come terza ed ultima ipotesi, se dovesse esserci un’interruzione definitiva, la classifica verrà definita facendo riferimento ad “oggettivi coefficienti correttivi”, che tengano conto dell’organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai club.

A contorno di quanto deliberato in seno al Consiglio si è ufficializzata la chiusura della stagione sportiva 2019/2020 di tutti i campionati dilettantistici, compresi quelli femminili fino alla serie B, con riserva di ratificare tutti i provvedimenti riguardanti il loro esito.

Decisioni, queste, che risultano consequenziali all’approvazione, da parte del Comitato tecnico-scientifico, del protocollo che dà il via libera agli allenamenti collettivi, fattore apripista verso la ripresa dei campionati.

Il calcio professionistico ci prova. Adesso, l’ultima parola aspetta al Governo che il 28 Maggio (?) dovrà pronunciarsi in maniera definitiva.