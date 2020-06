Calcio, Palmese: parte la corsa ai ripescaggi in Serie D

DI SIGFRIDO PARRELLO

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato i criteri con i quali verranno stilate le graduatorie di merito per eventuali posti disponibili nella prossima Serie D 2020/2021. Inoltre sono state ufficializzate anche le date con le quali si dovrà fare i conti per chi spera di rientrare in D dalla porta di servizio.

Le domande dovranno essere presentate nel periodo che va dal 6 al 14 Luglio prossimi. Non cambiano i criteri economici: 19.000 Euro per l’iscrizione e 31.000 Euro per la fideiussione. In più, c’è poi la richiesta di una documentazione che attesti il pagamento a tutti i tesserati (per le società provenienti dalla Serie D) dei rimborsi al 29 Febbraio 2020. La Co.Vi.So.D esaminerà le domande entro il 16 Luglio. Per chi non avrà avuto l’ok della Commissione, potrà ricorrere entro il 20 Luglio ed entro il 5 Agosto la Co.Vi.So.D si esprimerà sui ricorsi.

Rispetto all’anno scorso, si scorre in avanti di una settimana circa considerando che il termine per le iscrizioni per le società aventi diritto nel 2019 era il 12 Luglio.