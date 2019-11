DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone I che vede il ritorno del Palermo alla vittoria. Siciliani sempre primi in classifica con più 8 punti dal Savoia. Ottima vittoria della Cittanovese che batte nettamente il Marina di Ragusa per 3-0. Pareggio ad occhiali nel derby calabrese tra il Roccella e la ultracentenaria Palmese giocatosi al “Ninetto Moscolo”. Un buon punto per i neroverdi di mister Antonio Venuto. Pareggio per 0-0 anche per il Castrovillari a Biancavilla. Corigliano e Troina è stata interrotta durante i primi minuti del secondo tempo per impraticabilità del campo a causa del maltempo ed ora bisognerà attendere il responso del giudice sportivo per capire se e quando sarà recuperata la gara a partire dal minuto della sospensione.

QUESTI TUTTI I RISULTATI DOPO LA 13^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA:

Biancavilla – Castrovillari 0-0 Cittanovese – Marina di Ragusa 3-0 Corigliano – Troina 0-0 Fc Messina – Marsala 2-0 Licata – San Tommaso 4-0 Nola – Acireale 1-1 Palermo – Acr Messina 1-0 Roccella – U.S. Palmese 0-0 Savoia – Giugliano 1-0

LA CLASSIFICA: Palermo punti 34, Savoia 26, Licata 24, Acireale, Biancavilla, Giugliano 22, Troina 21, ACR Messina e FC Messina 20, Castrovillari 17, Cittanovese 16, Marsala Calcio15, Nola 14, Ragusa e San Tommaso 11, Roccella 10, Corigliano Calabro 8, U.S. Palmese 7.

PS: Corigliano Calabro e Troina una partita in meno.