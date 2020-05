Calcio, Serie D: la Palmese rivede l’Eccellenza. Ecco le proposte della LND

Di Sigrifido Parrello

La prima di ogni girone andrà in Serie C e le ultime quattro retrocederanno in Eccellenza. Lo ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti riunitosi venerdi scorso 22 Maggio 2020, chiamato a redigere il documento sui criteri di promozioni e retrocessioni da sottoporre alla ratifica del prossimo Consiglio Federale previsto per i primi giorni di Giugno. Attenzione però: le retrocessioni, in realtà, sono ancora tutte da verificare in quanto in diversi gironi ci sono situazioni di ‘ex aequo’ e bisognerà stabilire i criteri da adottare, anche se al momento sembrerebbe prevalere l’ipotesi della classifica avulsa. Nessuna rivoluzione, in ogni caso, cosi come annunciato sin dai primi momenti dell’emergenza Covid-19 sia dal Presidente Cosimo Sibilia che dal coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.

Tra le richieste, anche quella relativa ad una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi in Serie C, laddove si verificasse una carenza di organico “tenendo conto di privilegiare il valore primario del merito sportivo”.

PROMOSSE IN SERIE C:

Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

RETROCESSE IN ECCELLENZA:

Girone A: Fezzanese/Ghiviborgo/Bra (a pari punti, da capire il criterio), Vado, Verbania e Ligorna

Girone B: Levico Terme, Milano City, Dro e Inveruno

Girone C: Vigasio/Montebelluna (pari punti, da capire il criterio), Tamai, San Luigi e Villafranca Veronese

Girone D: Crema (una partita in meno), Ciliverghe, Alfonsine e Savignanese

Girone E: Bastia, Pomezia, Ponsacco e Tuttocuoio

Girone F: Sangiustese, Avezzano, Chieti e Jesina

Girone G: Città di Anagni, Tor Sapienza, Ladispoli e Budoni

Girone H: Nardò/Grumentum/Nocerina (retrocederanno due di queste tre, tutte a pari punti, da capire il criterio), Francavilla e Agropoli

Girone I: Roccella/Corigliano (pari punti, retrocederebbe il Corigliano per gli scontri diretti), Marsala, San Tommaso e U.S. Palmese 1912.