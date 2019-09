di Sigfrido Parrello

Queste i provvedimanti disciplinari del Giudice sportivo relativi alla 2^ giornata del Campionato Nazionale dilettanti di Serie D Girone I dello corso 8 Settembre 2019.

Di seguito le sanzioni disciplinari:

Come già annunciato, il Giudice Sportivo di Serie D non ha omologato il risultato di A.C.R. Messina-Acireale (1-2), valida per la seconda giornata di campionato con la seguente motivazione: “Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.C.R.MESSINA SSDARL avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti”. Oggetto del ricorso la posizione del difensore granata Francesco Cannino, sul quale pendeva una precedente squalifica ai tempi della Juniores del Città di Messina, con i giallorossi dell’A.C.R Messina che potrebbe ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino.

Squalificato per tre gare effettive Salvatore Marra, tecnico del Castrovillari. Tra i calciatori squalificati, tre turni effettivi a Santo Buda del Castrovillari, tre turni effettivi di squalifica anche per Santino Misale della U.S. Palmese 1912. Una giornata di squalifica a Francesco Latella della Cittanovese.