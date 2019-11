Di Sigrifido Parrello

PALMI (RC) – Mancava da ben 31 anni un Palmese-Savoia con un bilancio complessivo in parità dopo dodici sfide tra calabresi e campani. Quattro vittorie e quatro pareggi per parte.

La prima volta di Savoia-Palmese risale alla lontana stagione 1933/34. Si era in Prima Divisione che corrispondeva all’attuale Lega Pro. All’andata si giocò al vecchio campo “Formisano” dove i neroverdi si imposero vincendo per 3-1. Nella gara di ritorno altra vittoria per la ultracentenaria Uesse Palmese 1912 (2-0). L’anno dopo, stagione 1934/35, Palmese e Savoia, sempre in Prima Divisione, all’andata a Torre Annunziata, la sfida si concluse 2-2. Nella gara di ritorno altra vittoria per il blasone della Piana (1-0). Dopo una pausa dove le due squadre si erano “perse”, Palmese e Savoia si ritrovano nel 1982/83 (Campionato di Interregionale). All’andata a Torre Annunziata la gara termina in parità (2-2). Al ritorno al leggendario “Lopresti” di Palmi il risultato fu di 4-3 per la Palmese con doppiette di Umberto Fiorino e Agazio Carello per i neroverdi. Nuovamente campionato Interregionale nella stagione 1985/86 e vittoria in casa all’andata per gli oplontini per 1-0 mentre al “Lopresti” fu 0-0. L’anno successivo (1986/87, sempre in Interregionale) netta vittoria per il Savoia (5-0) mentre nella gara di ritorno fu 1-1. Poi, Interregionale 1987/88, ultima volta di Palmese-Savoia prima di ritrovarsi adesso, i campani espugnano per la prima volta in assoluto uil “Lopresti” per 0-2 vincendo anche al “Giraud” di Torre Annunziata cpnn un secco 3-0.

Adesso nuovamente di fronte dopo ben 31 anni