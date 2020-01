DI ANTONIO SPINA

Calcio e solidarietà fanno rete insieme! Davvero lusinghiera l’iniziativa messa in piedi dal Club PianAmaranto, la cui macchina organizzativa è già al lavoro per realizzare altri progetti. Il direttivo del club pianigiano, nato la scorsa estate, ha voluto regalare un momento di gioia ai ragazzi diversamente abili dell’Associazione “Il cuore che sorride”, dando loro la possibilità di assistere all’allenamento della Reggina presso il Centro sportivo S.Agata, quartier generale della squadra amaranto. Una mattinata all’insegna dello sport inclusivo, inteso come veicolo per far giungere dritto al cuore delle persone valori sociali importanti. I ragazzi e le ragazze disabili, accompagnati per l’occasione dai rappresentanti e volontari dell’Associazione, hanno provato una felicità immensa, facile da intuire attraverso i loro occhi pervasi da tanta emozione, nel momento in cui hanno incontrato da vicino i loro beniamini, con i quali hanno interagito, scattato foto ricordo, scambiata qualche battuta e fatti tanti autografi. Una giornata ad alta intensità emotiva, che ha messo in grande risalto la sensibilità della società Reggina 1914.

L’Associazione “Il cuore che sorride” ha la sua sede nel comune di Taurianova e si propone come punto di riferimento e di sostegno per questi ragazzi che affrontano la quotidianità fatta di tante problematiche. Attraverso forme di autofinanziamento, vengono portati avanti piccoli progetti di inclusione sociale, che si concretizzano in laboratori che hanno come obiettivo quello di offrire attività essenzialmente educativa, volta a compensare difficoltà relazionali facilitando adeguate forme di socializzazione. Il tutto avviene mediante un’idea condivisa e coordinata da un gruppo di responsabili sempre attenti per garantire la migliore forma di assistenza.

Manifestazione ottimamente riuscita per l’ammirevole vicinanza del Presidente Luca Gallo, del tecnico Mimmo Toscano e del suo staff, di tutti i calciatori e dell’ufficio comunicazione diretto da Giuseppe Praticò.

Foto a cura di Valentina Giannettoni