Mentre il governatore uscente della Calabria Mario Oliverio si trovava a San Giovanni in Fiore bloccato dall’influenza. A Lamezia Terme, Graziano, commissario calabrese del partito democratico, comunicava ai consiglieri uscenti vicini a Oliverio che non faranno più parte del progetto del centrosinistra. La tattica di comunicare la decisione finale agli esclusi, proprio all’ultimo secondo è per impedirgli di potersi riorganizzare in un altro schiarimento politico, e ciò non depone bene per chi pratica il galantomismo.

Uno per uno vengono chiamati…Inizia la conta! Orlandino Greco, tu non puoi essere ricandidato perché pende sulla tua testa una richiesta di rinvio a giudizio…dicasi richiesta di rinvio a giudizio non di una condanna definitiva…Sculco tu no, anzi tu sì! Censore non ti vogliamo! Il consigliere chiede le motivazioni…la risposta? Non lo sappiamo. Anzi tu non puoi essere candidato in quanto hai più di 2 legislature. Con evidenti dimenticanze sintomatiche di pesi e misure diversi. Francesco D’Agostino tu non puoi essere candidato perché ti hanno assolto con formula ampia perché il fatto non sussiste! L procura non si appella, processo finito in primo grado perché l’accusa era infondata (sic!).

D’Agostino uno dei più importanti imprenditori calabresi con la sua azienda Stocco&Stocco, fiore all’occhiello della economia della nostra Regione, resta sbigottito. Sogno o son desto? la verità nessuno la vuole dire.

Ma cerchiamo di capire le motivazioni che hanno spinto Callipo e soci ad eliminare gli uomini politici vicini al governatore Oliverio. Callipo è a conoscenza che il centrodestra ha già vinto la competizione elettorale! Jole Santelli può anche non farla la campagna elettorale. Dunque Callipo ed i suoi possono contare sul secondo posto, con una dotazione tra i 7/8 consiglieri regionali. A questo punto il Pd e Callipo un piccolo ragionamento se lo sono fatti: “perché candidare Greco, Censore e D’Agostino? Essendo delle potentissime macchine elettorali in grado di ottenere migliaia di voti ed avere quasi sicuro la rielezione a palazzo Campanella? Meglio non averli in mezzo ai piedi!”.

La mattanza è tipica delle logiche di chi gestisce le “tonnare “, trappole di morte per i tonni. Ma ci domandiamo, Callipo che progetto politico vorrebbe costruire?